[Promo] L'excellent drone Mavic Pro de DJI à 959,20 €

Avec le code promo 20JARDIN, Cdiscount vous permet de profiter immédiatement d'une remise de 20 % sur le prix de ce drone DJI, qui est proposé à 1199 € (son prix normal, pratiqué quasiment partout ailleurs). Avec la réduction, il ne vous en coûte que 959,20 €, ce qui est très intéressant compte tenu des performances de l'appareil.

Le Mavic Pro de DJI a plusieurs particularités à commercer par son encombrement réduit lorsqu'il s'agit de le déplacer. En effet, ses bras et ses hélices se replient facilement sur le boîtier principal du drone, ce qui lui permet de n'occuper que 20 x 8 x 8 cm. Une fois déplié, il est prêt à prendre des photos et à réaliser des enregistrements vidéos en très haute définition (4K, ou 3 840 x 2 160 pixels) en 30 images par seconde. Le drone sait également filmer en HD et Full HD, avec un nombre d'images par seconde pouvant monter jusqu'à 120. Et force est de constater que les résultats sont excellents, puisque la précision et la stabilité des séquences sont au rendez vous.

Autre bon point, l'appareil peut voler pendant 23 minutes au maximum. La télécommande du Mavic Pro est conçue pour accueillir un smartphone sur lequel fonctionne l'application DJI Go. Elle comporte deux mini joysticks qui permettent de contrôler les déplacements du drone.

