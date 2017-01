Le drone Lily de kickstarter fait un flop

Malgré 60 000 précommandes d’une valeur de 34 millions de dollars, le drone Lily ne s’envolera pas. La compagnie vient de décider de mettre un terme à son projet pour des raisons financières. Les fondateurs, Antoine Balaresque et Henry Bradlow ont annoncé la nouvelle dans un blog intitulé « L’aventure arrive à sa fin ». Dans ce communiqué, les deux créateurs présentent leurs excuses aux clients et donnent les raisons d’une telle décision. Malgré un projet prometteur, la société n’a pas réussi à maintenir les fonds nécessaires pour pouvoir lancer la production.



Bien entendu, les clients qui avaient précommandé le drone seront remboursés dans la totalité sous 60 jours. Toutefois, pour les personnes ayant utilisé une carte de paiement expirée, il faudra remplir un formulaire spécifique. Le drone Lily était un drone caméra autonome, capable de suivre le porteur d’un petit dispositif de tracking. Il était vendu à 499 dollars soit 470 euros. Pour activer Lily, il suffisait simplement de l’envoyer dans les airs. De plus, Lily était résistant à l’eau et possédait une autonomie de 20 minutes. Malheureusement le projet n’a pas survécu à la concurrence et aux restrictions des coûts.

