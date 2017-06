La Drone Racing League débute sur ESPN

2017 Level One, Miami Nights Teaser | Drone Racing League

La Drone Racing League (DRL) en est maintenant à sa deuxième saison. La première course a eu lieu mardi soir à Miami et a été transmise sur la chaîne de télévision américaine ESPN. La compétition regroupe les 16 meilleurs pilotes au monde qui ont ainsi pris le contrôle des nouveaux drones de course de la DRL, le Racer3.

Visible grâce à des LED de différentes couleurs, ces appareils atteignent une vitesse de pointe de 135 km/h tout en étant résistant aux chocs. Les pilotes devront concourir en utilisant notamment un casque de réalité virtuelle pour une immersion plus poussée. Les pistes ont également changé et se répartissent dans différentes villes du monde dont Atlanta, Berlin et Londres. Au total, l’ESPN, Sky Sports, ProsiebenSat.1 7MAXX, Disney XD et OSN diffuseront 16 épisodes d’une heure qui couvriront les six courses de la saison.

L’évènement gagne ainsi en importance puisqu’il est diffusé dans plus de 75 pays. En outre, la ligue bénéficie désormais d’un partenariat avec Amazon et Allianz alors que la précédente édition a regroupé plus de 75 millions de personnes en 2016.

