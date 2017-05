Un drone sousmarin débarque sur Kickstarer

Les drones ont très vite conquis le public à mesure que leur caméra embarquée affichait une plus grande résolution et les capteurs offraient des fonctionnalités avancées. Les drones sous-marins commencent également à faire leur apparition, mais ils n’ont pas le même succès que les modèles aériens. La startup Robosea entend bien mettre au goût du jour ces gadgets capables d’explorer le fond marin avec son BIKI.

Ce robot prend la forme d’un poisson arrondi disposant d'un ensemble de nageoires qui lui permettent de se diriger facilement sous l’eau et de s’affranchir d’une hélice bruyante. Car l’observation des animaux dans leur milieu naturel demande bien de la discrétion. Les vidéos enregistrées par BIKI proviennent d’une caméra 4K bénéficiant d’un système de stabilisation et installée à l’avant. Les enregistrements vidéo peuvent être stockés dans la mémoire interne de 32 Gb. En outre, l’utilisateur bénéficie d'un système automatique à base d'ultrason et de GPS pour éviter les obstacles. Il est également possible de le contrôler et de recevoir les images de la caméra en temps réel par l’intermédiaire d’une application mobile.

BIKI est capable de plonger jusqu’à 60 mètres de profondeur et dispose d’une autonomie de 90 à 120 minutes. Le premier modèle devrait arriver en septembre avec un prix fixé à 1 024 $.

