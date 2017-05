[Promo] Le Parrot AR Drone Power Edition à 200 €

Le site Private Sport Shop propose actuellement plusieurs drones Parrot en promo, comme le Rolling Spider, l'Hydrofoil Newz ou le Jumping Sumo. On y trouve également l'AR Drone 2.0 Power Edition à seulement 199,95 € (contre 300 € environ dans les autres boutiques en ligne).

Rappelons que ce drone emblématique de Parrot est un modèle à quatre hélices, protégés des chocs par un carénage en polypropylène expansé. L'intérêt de la Power Edition vient du fait que l'appareil est livré avec deux batteries, offrant chacune entre 12 et 18 minutes d'autonomie. On dispose d'environ une demie-heure de vol en continu avant de devoir faire une pause.



Connectée en Wi-Fi (la portée théorique maximale est de 50 mètres) à un smartphone ou une tablette, le drone se pilote simplement. Des fonctions automatisent le décollage et atterrissage. Il en va de même pour certaines acrobaties.



La caméra embarquée envoie des images en 720p (1280 x 720 pixels) et permet de prendre des photos. Les vidéos peuvent être enregistrées sur le smartphone ou sur une clé USB, connectée directement au drone.







