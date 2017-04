Les ventes de drones ont doublé en 2016 aux USA

Alors que certaines études prévoyaient qu’aux États-Unis le marché du drone que vous pouvez piloter avec votre smartphone ou votre tablette devait connaître un ralentissement des ventes en 2016, il n'en est rien. Au contraire celles-ci ont plus que doublé entre février 2016 et février 2017.



Ces très bonnes ventes concernent particulièrement les ventes de drones de classe « Premium », c’est-à-dire ceux dont le prix est supérieur à 300 dollars. Les drones les mieux vendus durant l'année écoulée sont les appareils équipés d’un autopilote ou ceux qui peuvent suivre leur propriétaire à la trace ou les « Follow Me ».



Quant aux drones de catégorie professionnelle, ce sont ceux qui ont été les plus vendus au cours des deux premiers mois de 2017, suivis des drones et quadcopters dont le prix varie entre 300 et 500 dollars. Selon un analyste du secteur, les utilisateurs semblent désormais être prêts à payer plus cher pour avoir un drone comportant un maximum de fonctionnalités comme justement la fonction « Follow Me » et l’autopilote.



Les drones ayant l’autopilote ont été vendus cinq fois plus que les drones de catégorie classique et ceux dotés de la fonction « Follow Me » dix-neuf fois plus durant cette période de deux mois.



Selon la Federal Aviation Administration (FAA), plus de 770 000 drones sont à ce jour enregistrés et déclarés dans leurs fichiers. Une nouvelle vague de pilotes amateurs est apparue en 2016, quand la nouvelle génération de drones coûtant entre 50 et 100 dollars est entrée sur le marché, représentant 42% des ventes totales aux États-Unis.