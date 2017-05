Dubai veut une police constituée à 25% de robots d’ici 2030

Le gouvernement des Émirats Arabes Unis compte sur les nouvelles technologies et l’intelligence artificielle pour renforcer la sécurité. Dubai a comme projet surprenant de déployer des policiers robots un peu partout dans la ville. Le 21 mai, Dubai a dévoilé lors d’un salon professionnel sur la sécurité, son premier robot-policier anthropomorphe. Fabriqué par la compagnie espagnole PAL Robotics, ce robot-policier mesure 1,70 mètre pour 100 kilos. Il est capable de parler jusqu’à six langues différentes et lire les expressions du visage.

Dubai compte déployer toute une flotte de ces robots-policiers dès le 24 mai. Ces robots accompliront des tâches spécifiques afin de renforcer la sécurité dans les espaces publics. Ils seront en effet capable de recevoir des signalements de crimes, des messages de la police et seront dotés d’une tablette numérique afin de payer des amendes.



Les autorités ont l’objectif d’avoir une police constituée à 25% de robots-policiers d’ici 2030.



>>> Lire aussi : Des drones avec des passagers cet été à Dubai