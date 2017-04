Le nouveau ventilateur Dyson fonctionne avec Amazon Alexa

Dyson produit des aspirateurs haut de gamme, des sèche-cheveux, mais s’est également lancé dans la fabrication de ventilateurs multifonction depuis ces dernières années. Le modèle Pure Hot + Cool Link Air Purifier connaît maintenant une nouvelle version plus performante avec un design resté inchangé.

Tout comme la précédente version, le nouveau ventilateur élimine les polluants comme la poussière, la fumée ou le pollen. Mais il va plus loin en traitant des gaz nocifs comme le benzène, le naphtalène, le formaldéhyde ou le toluène. Cette performance est possible grâce à une couche supplémentaire de charbon actif imprégnée d’un agent antimicrobien nommé Tris. Par ailleurs, il semble que le système soit doté d’une bonne réactivité, car il suffit de pulvériser un spray à proximité pour que le ventilateur tourne plus vite et accélère le traitement.

Une application mobile dédiée permet de contrôler à distance la température intérieure et d’avoir un suivi de la qualité de l’air. Elle sera compatible avec Alexa, l’assistant vocal d’Amazon. La commande vocale passera ainsi par les appareils iOS ou Android équipés de l’application.

La version 2017 du purificateur de bureau Pure Hot + Cool Link est proposée à 599 € tandis qu’il faudra compter 69,99 € pour avoir les nouveaux filtres.