Le premier restaurant 100% robotisé ouvre à New York

Après San Francisco et Los Angeles, Eatsa a ouvert ses portes à New York. Situé au 285 Madison Avenue, entre la 40e et la 41e rue, ce restaurant se distingue par l’absence d’interactions avec un serveur ou un caissier, le service est entièrement automatisé.

Eatsa, un service entièrement automatisé

Lorsqu’on mange chez Eatsa, une application dédiée permet de passer sa commande sur les iPad prévus à cet effet ou sur son smartphone. Pour chaque repas, les ingrédients sont détaillés et les clients connaitront également la valeur nutritive des aliments. La chaîne propose uniquement une nourriture végétarienne. Le menu est à base de quinoa, une céréale issue d’Amérique Latine, un plat coute environ 7 dollars et le paiement s’effectue en ligne.

La compagnie a reçu un prix pour son innovation technologique

Un écran LCD affiche l’ordre des commandes et le numéro du casier correspondant. Quand le repas est prêt, le nom du client sera surligné en vert et il pourra récupérer sa commande en tapant légèrement sur la partie supérieure droite du box. Notons que la préparation est encore assurée par des humains. Toutefois, les clients ne les voient pas, ils restent dans les cuisines. À titre d’information, Eatsa a ouvert son premier établissement à San Francisco en 2015. Une année plus tard, elle a gagné le prix du Restaurant Business' 2016 Tech Accelerator.

>>> Lire aussi : Des robots passent les plats