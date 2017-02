Les écouteurs BeatsX enfin disponibles

Apple a annoncé sur le compte Twitter officiel de Beats que les écouteurs sans fil BeatsX seront commercialisés à partir du 10 février. Après avoir été repoussés plusieurs fois, les écouteurs vont donc être officiellement lancés ce mois-ci.



Il y a quelques jours, des rumeurs laissaient entendre que les BeatsX pourraient être commercialisées dès cette semaine. Ce sont aujourd’hui des faits avérés puisque Apple a annoncé une disponibilité au niveau mondial dès ce vendredi.



Les écouteurs BeatsX possèdent la puce W1 et se connecte à distance aux appareils iOS. Ils peuvent également être connectés à un appareil Android via Bluetooth. Les BeatsX peuvent fonctionner jusqu’à 8 heures avec une seule charge. De plus, il est possible de profiter de deux heures d’écoute simplement en les chargeant 5 minutes.



Les écouteurs sans fil peuvent se porter autour du cou comme un collier grâce à un système magnétique. Apple avait auparavant annoncé les coloris blanc et noir. Toutefois, d’autres coloris viennent également d’être proposés : le gris et le bleu.



Les écouteurs intra-auriculaires BeatsX seront disponibles dès ce vendredi dans les Apple Stores et sur le site Apple pour 149,95 euros.

