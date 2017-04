Sennheiser apportera bientôt le son binaural sur Android

A l’occasion du CES, en janvier dernier, Sennheiser annonçait ses écouteurs Ambeo Smart Surround, capables d’émettre, mais également d’enregistrer du son binaural grâce aux microphones intégrés aux oreillettes. Disponibles uniquement sur iPhone, ils seront prochainement commercialisés en version Android comme l’a annoncé le constructeur ce week-end.

Et si le son binaural était la prochaine innovation majeure en matière d’audio ? C’est ce que semble penser Sennheiser, avec notamment l’émergence de la réalité virtuelle. Pour rappel, l’audio binaural consiste à enregistrer des sons afin qu’ils puissent être écoutés plus tard au casque comme s’ils étaient vécus réellement autour de nous. Pour cela, les ingénieurs du son utilisent traditionnellement deux microphones placés sur un crâne avec des oreilles précisément modélisées. L’idée est alors de reproduire la forme d’un visage lors de l’enregistrement afin que les ondes sonores soient réfléchies fidèlement à la réalité. Un excellent exemple de ce qu’il est possible de produire est la vidéo « virtual barber shop », qui vous replace dans un salon de coiffure.

Cependant, afin de démocratiser les enregistrements binauraux, les constructeurs penchent de plus en plus vers des solutions accessibles au grand public. C’est notamment le cas de Sennheiser qui a dévoilé, en janvier dernier, ses écouteurs Ambeo Smart Surround, dotés de micros sur chaque oreillette. Disponibles dans un premier temps uniquement pour iPhone, en raison de la connectique Lightning nécessaire pour transférer les données, ils vont également être commercialisés en version Android comme l’a annoncé ce week-end Sennheiser au journal Korea Herald. « Nous travaillons avec Samsung sur un casque intelligent Ambeo pour le rendre disponible sur les appareils Android », a expliqué le PDG de Sennheiser, Andreas Sennheiser.

Aucune date n’a encore été annoncée pour une commercialisation de la version Android des écouteurs. Il y a fort à parier qu’en lieu et place de la prise Lightning, le modèle pour appareil Android adopte une connectique USB-C qui devrait notamment le rendre compatible avec le Galaxy S8, mais également tous les smartphones dotés d’une telle prise.

