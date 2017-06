Un écran de smartphone incassable ? Les chercheurs cherchent

Des chercheurs issus de plusieurs universités dans le monde viennent d’annoncer la création d’un nouveau type de matériau qui serait capable de résister à n’importe quel choc, et pourrait donc conduire à la création d’un écran de smartphone potentiellement incassable. À base de graphène, ce matériau présenterait une solidité bien supérieure à la normale, mais aussi une grande conductivité, ce qui permettrait de l’utiliser par exemple pour un écran tactile, mais aussi pour beaucoup d’autres usages.

D’un point de vue chimique, le matériau en question est donc un alliage de graphène, de nitrure de bore et de fullerène de Buckminster. Le résultat donne donc une vitre qui est à la fois particulièrement solide et résistante aux chocs, mais aussi hautement conductrice, alliant la solidité du graphène et la conductivité des autres éléments.

Les propriétés de ce verre particulièrement résistant ne s’arrêtent pas là, puisque la présence de fullerène de Bucksminter, une molécule souvent utilisée dans la création de cellules photovoltaïques, permettrait également d’en faire un panneau solaire. En outre, un tel écran pourrait donc également emmagasiner la lumière du soleil pour assurer la charge du smartphone. Selon les chercheurs à l’origine de cette découverte, les usages de ce nouveau type de verre pourraient donc largement surpasser celui du smartphone.

Ce nouveau type de verre a été découvert par les efforts conjoints des chercheurs de plusieurs universités de plusieurs pays, notamment la Queen’s University Belfast, Sanford University, University of California, Berkeley, California State University et le National Institute for Materials Science in Japan. Attention toutefois, pour l’instant ce verre aux propriétés inédites n’est parfait : les chercheurs expliquent notamment qu’ils ne peuvent, pour l’instant, pas contrôler sa conductivité, et donc permettre ou empêcher un signal électrique de le traverser, comme c’est le cas sur un smartphone. Mais cela pourrait n’être qu’une question de temps avant que nous voyions arriver les premiers smartphones avec un écran vraiment incassable.