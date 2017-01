Ultrafine 5K de LG : le moniteur qui ne supportait pas les routeurs Wi-Fi

Plusieurs utilisateurs auraient reporté des problèmes avec leurs écrans Ultrafine 5K de LG. D’après certaines sources, la proximité avec le routeur Wi-Fi serait à l’origine du problème. D’après 9to5Mac qui cite plusieurs sources, lorsque l’on place l’écran à côté d'un routeur Wi-Fi, celui-ci n’arrêterait pas de se déconnecter du MacBook. C’est ainsi qu’ils ont découvert que l’origine du problème venait de la proximité de l’écran avec le routeur. Plus ce dernier est proche, plus l’écran présentera des problèmes.



9to5Mac recommanderait aux utilisateurs de placer l’Ultrafine 5K à au moins deux mètres de distance du routeur Wi-Fi. S’il ne s’agit pas d’une solution radicale, cette méthode permettrait de stabiliser l’écran le temps que le problème soit résolu par LG.



On ignore si le problème vient d’un logiciel ou de l’appareil lui-même puisque LG n’a fait aucun commentaire officiel pour le moment. La société avait collaboré avec Apple afin d’offrir des écrans externes par défaut pour les nouveaux ordinateurs portables MacBook Pro Retina. L’Ultrafine 5K est vendu à 1049 euros uniquement dans les Apple Store.

