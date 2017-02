The Elder Scrolls Online : l'extension est annoncée

L’île de Vvardenfell revient sur le devant de la scène avec l’annonce de cette extension de The Elder Scrolls Online. En effet, ce dernier va intégrer cet univers très caractéristiques de The Elder Scrolls Morrowind ce 6 juin. Des régions inexplorées ainsi que de nouvelles quêtes attendent donc les inconditionnels de ce jeu de rôle disponible sur plusieurs plateformes. Cette vidéo montre à quoi il faut s’attendre.

The Elder Scrolls Online: Morrowind Announcement Trailer

Un cadeau pour les nostalgiques

Cela fait maintenant quinze ans que The Elder Scrolls III: Morrowind est sorti sur PC et Xbox. Ce troisième volet de la série de jeux The Elder Scrolls a eu des fans qui pourront maintenant retrouver le monde virtuel de Vvardenfell grâce à cette extension de The Elder Scrolls Online développé par ZeniMax Online Studios.

« Quinze ans après que Bethesda Game Studios a révolutionné le genre RPG en monde ouvert avec la sortie de l’iconique The Elder Scrolls III: Morrowind, nous vous renvoyons à Vvardenfell, l’île préférée des fans, pour de nouvelles aventures dans les forêts anciennes de champignons et les paysages volcaniques sombres », déclare le studio dans un communiqué.

Pour la majorité des jeux en ligne massivement multijoueurs, le joueur n’a droit à l’extension et à ses fonctionnalités que si son personnage a un niveau élevé. Mais ce n’est pas le cas avec The Elder Scrolls Online, le joueur peut directement aller à Vvardenfell même s’il vient de débuter.

