Quand Game of Thrones inspire l'élection présidentielle coréenne

L'élection présidentielle en Corée, c'est Game of Thrones

Les Sud-Coréens sont passés aux urnes le 9 mai dans le cadre d’une élection présidentielle anticipée suite aux scandales de corruption qui ont terni l’image du gouvernement de Park Geun-hye. La chaîne SBS est parmi les premiers médias à avoir les résultats sous la main. Si les autres chaînes sont habituées à afficher les informations sous forme de graphique, SBS a choisi une autre méthode moins conventionnelle pour dévoiler le nom du futur chef d’État.

La chaîne a fait un clin d’œil à l’univers de Game of Thrones dans sa présentation. La musique tout comme l’introduction ne laissent aucun doute quant à la source d’inspiration de SBS. Les candidats apparaissent sous la forme de personnages de la série TV de HBO grâce à un montage vidéo bien soigné. Une carte de la Corée du Sud à la sauce Game of Thrones s’affiche avec les pourcentages que les candidats ont obtenus dans chaque province. Finalement, c’est l’avocat et homme politique Moon Jae-in qui triomphe sur le trône de fer.

La septième saison de Game of Thrones est, quant à elle, attendue le 16 juillet sur la chaîne OCS City d’Orange, en France. La production a déjà dévoilé un teaser ainsi que plusieurs photos du tournage.

