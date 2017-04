Pour Elon Musk, 100 gigafactories suffiraient pour alimenter le monde entier

Fin 2016, la Gigafactory de Tesla au Nevada se dévoilait en vidéo. L’usine, qui s’étend sur l’équivalent de 70 terrains de football, produira les batteries au lithium-ion du constructeur automobile.

la Gigafactory devrait atteindre sa pleine capacité en 2018 alors que certaines parties sont encore aujourd’hui en cours de construction. Dans une récente vidéo, le PDG de Tesla, Elon Musk, a évoqué l'importance de ces structures pour le passage aux énergies renouvelables.

« Nous avons réellement effectué les calculs pour déterminer ce qu'il faudrait pour transiter le monde entier vers une énergie durable. Vous auriez besoin de 100 gigafactories » a-t-il déclaré. Pour rappel, une telle unité produit annuellement des batteries d’une capacité totale de 35 gigawattheures (GWh) alors que leur construction demande près de quatre ans.

L'entrepreneur semble bien conscient de la problématique rencontrée dans l’utilisation des énergies vertes. Il faudra en effet produire des batteries suffisamment abordables et efficaces afin de stocker l’électricité. D’ailleurs, les recherches continuent sur cette voie alors que les cellules solaires deviennent de plus en plus performantes.

>>> Lire aussi Le parc solaire de Tesla va alimenter une île entière