Tesla : une nouvelle version de l’autopilote en cadeau de Noël

En novembre dernier, Elon Musk le CEO de Tesla avait annoncé à un utilisateur Twitter que l’entreprise lancerait son nouveau système de pilote automatique amélioré en décembre. Il semblerait que la promesse va être tenue, étant donné que c’est à nouveau via Twitter que Musk vient d’affirmer la sortie des nouvelles fonctionnalités de son autopilote amélioré à partir de la fin de semaine prochaine.



Cela fait maintenant un petit moment que “l’autopilote” est disponible sur certaines voitures model S, mais Tesla avait récemment révélé que tous leurs nouveaux véhicules seraient dotés d’une version améliorée de leur système, le fameux “upgraded Hardware HW2” permettant un pilote automatique plus performant et mis à jour. Jusqu’à maintenant le système ne comportait pas toutes les fonctionnalités de son ancienne version, chose qui devrait changer d’après la dernière annonce faite par Elon Musk et ce apparemment dès la semaine prochaine.



Les fonctionnalités telles que la navigation automatique, le changement de file automatique, le système permettant de se garer automatiquement, les différentes alertes telles que celles pour prévenir une collision et bien d’autres seraient toutes améliorées et/ou implémentées autour du 28 décembre. Cette nouvelle version de l’autopilote serait mise à jour, petit à petit, régulièrement tous les mois. Cela laisse à penser que les voitures de ladite entreprise deviendraient totalement autonomes se déplaçant réellement sans opérateur externe.