Elon Musk veut des tunnels pour réduire le trafic

Le PDG de Tesla et Space X est un homme occupé et qui a de nombreux projets. Elon Musk veut notamment sauver des vies en produisant des voitures autonomes et préserver l’humanité en créant une colonie sur Mars. Mais récemment, l’homme pense surtout à réduire le trafic en créant des tunnels, car selon ses termes, les embouteillages détruisent l’âme.

Elon Musk a dévoilé son idée dans un tweet apparu un mois auparavant. Il y évoque la construction d’un tunnel pour éviter les embouteillages et avait déjà envisagé de creuser. En effet, plusieurs solutions s’offrent aux grandes villes pour réduire le trafic, mais elles sont presque irréalisables. L’agrandissement des routes est à écarter alors que les routes surélevées sont dépourvues de sens esthétiques. Même si certains constructeurs comme Airbus envisagent des voitures volantes, il faut dire que leurs projets restent encore très loin de la réalité.

>>> Lire aussi Tesla veut des mises à jour pour ses voitures, comme pour les smartphones

« Sans tunnels, nous resterons à jamais dans l’engrenage infernal des embouteillages », a confié Musk à The Verge via Twitter. « Je pense vraiment que les tunnels sont la solution au problème de mobilité. Les embouteillages vous rongent l’âme. Les voitures autonomes ne pourront qu’empirer la situation en devenant plus accessibles ».