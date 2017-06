Embarquez à bord du train Pikachu

Le tremblement de terre de 2011 a occasionné de grands dégâts autour de la centrale nucléaire de Fukushima. Après ce drame, la campagne Pokémon With You a vu le jour pour apporter un soutien moral aux jeunes victimes. Dans le cadre de ce projet, la dernière initiative de Pokémons Company propose aux jeunes d’embarquer à bord d’un train à l’effigie ddes pokémons.

En 2012, le train a été décoré de l’intérieur comme à l’extérieur avec plusieurs références à toutes les générations de l’univers Pokémon. Les rideaux, les sièges, l’espace de jeu ou encore la peinture extérieure ont été étudiés avec détail. À partir du 15 juillet prochain, le train mettra à l’honneur le pokémon électrique Pikachu. Les organisateurs ont déjà dévoilé les premières photos qui montrent un nouveau design. L’espace de jeu dispose notamment d'un ensemble de mascottes en Pikachu pour accueillir les enfants venus s’amuser.

Pour rejoindre l’aventure, rendez-vous sur la ligne Ofunato qui relie la gare d’Ichinoseki et de Kesennuma. Le voyage fera découvrir les préfectures d’Iwate et Miyagi qui ont beaucoup souffert du séisme de 2011. Le train sera sur les rails du 15 juillet au 30 septembre pour un trajet de 11 h à 16 h 30. Il est déjà possible de réserver ses billets sur jreast.co. Il faudra compter 2,1 euros pour les enfants et 4 euros pour les adultes. Voici le calendrier :

Juillet : du 15 au 17, du 22 au 23, du 29 au 31

Août : du 1er au 20, du 26 au 27

Septembre : du 2 au 3, du 9 au 10, du 16 au 18, du 23 au 24, du 3

