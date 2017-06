Falcon, Eagle, Condor : Micro dégaine trois trottinettes électriques cet été

Le constructeur suisse Micro, qui s’est lancé dans le monde des trottinettes électriques il y a déjà quelques années, compte revenir en force avec trois nouveaux modèles attendus pour cet été. Les eMicro Falcon, Eagle et Condor devraient arriver sur le marché entre juin et août 2017.

Ces trois trottinettes seront entièrement électriques, et non pas à assistance, comme c’est le cas de l’eMicro One, déjà testée dans nos colonnes. Elles disposeront donc de commandes sur le guidon pour l’accélérateur et le frein, mais auront la particularité de pouvoir être utilisées comme des trottinettes à assistance, via la technologie Motion Control. En d’autres termes, il sera possible d’accélérer en utilisant la manette prévue à cet effet, ou en lançant le moteur de 500W (le même pour les trois modèles) « à l’ancienne » en poussant avec son pied, l’assistance prenant le relai au-delà d’une certaine vitesse.

Dans le détail, l’eMicro Falcon devrait être la première des trois à arriver sur le marché. Assez légère avec ses 8kg, ce modèle finalement très proche de l’eMicro One en terme de design propose néanmoins une lumière « intelligente » à l’arrière, qui s’allume pour signaler un freinage, mais se prive toutefois d’un phare à l’avant. Niveau batterie, on retrouve là encore un modèle comparable à celui de l’eMicro One, ce qui promet entre 8 et 15 km d’autonomie selon son utilisation. L’eMicro Falcon devrait sortir courant juin au prix de 899 euros.

Au-dessus, on trouve l’eMicro Eagle, un modèle un peu plus sérieux en terme de confort, puisqu’elle proposera des roues plus grandes de 200mm assurant une meilleure tenue de route, un phare à l’avant, ou encore un frein supplémentaire situé sur le guidon et contrôlant la roue avant. Un peu plus lourde que la Falcon avec ses 8,5 kg, l’Eagle est également un peu plus imposant : 104 cm de haut pour 94 cm de long. Pour le reste, on retrouve globalement les mêmes avantages que pour la Falcon : même batterie, donc même autonomie théorique, et même feu stop à l’arrière. L’Eagle devrait arriver au mois d'août au prix de 949 euros.