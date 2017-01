Emma Watson en grande forme dans la Belle et la Bête

Disney a publié un extrait de la chanson « Something there » qui figurera dans la bande originale de La Belle et la Bête. Même si elle était un peu « terrifiée » par ce premier rôle où elle doit chanter, on peut dire qu’Emma Watson a relevé le défi avec brio grâce à ses cours de chant.

La Belle et la Bête sortira au mois de mars

D’une durée de 30 secondes, cet extrait met en exergue la performance vocale de l’actrice. Il a attiré de nombreux fans et le nombre d'écoutes a rapidement dépassé la barre des dix millions. Connue pour son rôle d’Hermione dans la saga Harry Potter, Emma Watson a avoué lors d’une interview accordée au magazine Total Film qu’elle appréhendait ce premier rôle chantant.

Par ailleurs, selon les propos relayés par The Telegraph, la comédienne trouve que chanter constitue un autre type de défi pour elle. Bien que la partie musicale est « terrifiante en soi », elle estime que les spectateurs seraient intéressés par le fait de la découvrir dans un nouveau registre. Rappelons que cette nouvelle version de La Belle et la Bête sortirait le 22 mars prochain. Elle reprend l’intégralité de la bande originale du film sorti en 1991. Alors que certains textes d’Alan Menken étaient censurés à l’époque, ils seront intégrés à ce remake en live action.

