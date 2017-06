Vampires, zombies, dinosaures... vous allez aimer les nouveaux emojis

Annoncés en mars dernier, les "emojis fantastiques" débarquent bientôt sur vos smartphones. Les 56 emojis ont enfin été établis en passant par les zombies, les vampires et même les dinosaures. Très prochainement, les internautes pourront utiliser les nouveaux emojis dans les conversations privées. Les emojis fantastiques seront lancés avec la version 10.0 du standard du consortium Unicode. Ces nouveaux emojis sont plus excentriques les uns que les autres. Parmi les 56 nouveautés, on retrouve des elfes, des fées, des vampires, etc.

L’arrivée des nouveaux emojis marque également une volonté d’égalité des sexes. La plupart des emojis sont déclinés dans la version masculine et féminine. De même, presque chaque personne peut s’identifier à son emoji préféré. O



Les utilisateurs de smartphones équipés du système d’exploitation de Google devront attendre Android O pour utiliser les emojis fantastiques. Les utilisateurs d’iPhone devront, eux, avoir iOS 11.



