BeoPlay P2 : une enceinte Bluetooth compacte à moins de 200 euros chez B&O Play

Ce jeudi, B&O Play a dévoilé sa nouvelle enceinte Bluetooth. Succédant à la A2 et la A1, cette nouvelle BeoPlay P2 se veut plus abordable, mais également plus compacte.

Si B&O Play s’est d’abord lancé sur le marché des enceintes Bluetooth avec un modèle clairement haut de gamme, la A2, la filiale de Bang & Olufsen n’a eu de cesse désormais de proposer des produits moins chers, d’abord avec la A1, lancée à 249 euros, puis désormais avec la P2, lancée ce jeudi au tarif de 169 euros. Cette nouvelle enceinte BeoPlay P2 se veut particulièrement compacte et simple d’utilisation avec un concept qui n’est pas sans rappeler la Roll d’Ultimate Ears. Il ne s’agit pas d’une enceinte qui se pose à la verticale, mais à l’horizontale, les haut-parleurs orientés vers le haut. L’enceinte arbore un petit gabarit qui permet de la faire tenir dans une main.

Sur les fonctions également, la BeoPlay P2 se veut particulièrement minimaliste puisqu’elle ne propose pas de boutons physiques. L’enceinte est recouverte d’aluminium sur le dessus et de polymère en dessous, pour éviter tout glissement avec, comme d’habitude chez B&o Play, une lanière en cuir. Sans touches, l’enceinte se contrôle en fait en tapant sur la grille. Ainsi, en appuyant deux fois dessus, la musique va se lancer ou se mettre en pause, et il suffit d’agiter la P2 pour changer de piste. Des fonctions qui peuvent être paramétrées depuis l’application BeoPlay sur smartphone ou tablette. La BeoPlay P2 embarque un tweeter de 19 mm pour les sons les plus aigus et deux haut-parleurs avec une puissance pouvant monter jusqu’à 2x50 Watts. Enfin, il est possible d’utiliser l’enceinte pour répondre à des appels téléphoniques puisqu’elle intègre un microphone.

La BeoPlay A2 est disponible depuis ce jeudi au tarif de 169 euros. Elle est commercialisée en trois coloris : noir, beige ou bleu.