[Promo] Bose Soundlink Revolve+ : 285 € pour une enceinte de baroudeur

L'enceinte Bluetooth Bose Soundlink Revolve+ est actuellement disponible sur le site espagnol d'Amazon à 284,47 € (contre 329 € dans les boutiques en ligne françaises). Elle est disponible en deux coloris : noir ou gris. Ajoutez 30 € de plus si vous optez pour la base de chargement optionnelle.

L'enceinte Soundlink Revolve+ est la plus grande des deux dernières enceintes Bluetooth/NFC portables de Bose. Celles-ci ont la particularité de diffuser le son sur 360 degrés, comme le font déjà plusieurs années les enceintes de la famille UE Boom. Et force est de constater que le son délivré s'avère d'excellente qualité, à la fois riche et puissant. Le tout sans effet de distorsion.

La Revolve+ a des dimensions assez importantes (18,4 cm de hauteur pour 10,5 cm de diamètre et 900 grammes). Sa poignée de transport et son design en forme de thermos facilitent ses déplacements. Elle est certifiée IPX4, ce qui lui permet de résister aux éclaboussures et donc de fonctionner dans des endroits humides, comme au bord d'une piscine ou d'une baignoire, ou bien sous la pluie.

La batterie de l'enceinte assure une autonomie d'environ 16 heures. Et en l'absence de la base de recharge, un port microUSB permet de la regonfler à bloc. Pour le reste, la Soundlink Revolve+ est équipée d'une entrée auxiliaire (jack 3,5 mm) et d'un micro pour prendre des appels en mode mains-libres.

