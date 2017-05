[Promo] L'enceinte Harman Kardon Onyx Mini à 99 €

Le site Vente Privée propose aujourd'hui l'excellente petite enceinte Bluetooth Onyx Mini de Harman Kardon à seulement 99 €, alors qu'elle est vendue ailleurs autour de 200 €. Elle est disponible en deux coloris : noir ou blanc.



Cette enceinte est très compacte. Elle ne mesure que 14,5 x 15,8 x 9,5 cm, pour 587 grammes. Elle embarque deux haut-parleurs offrant une puissance totale de 16 Watts. Malgré sa forme arrondie, propre à la gamme Onyx, l'Onyx Mini repose sur une base plate. A l'instar des ses deux grandes sœurs (l'Onyx et l'Onyx Studio), les commandes sont placées sur la partie supérieure de l'enceinte. On y trouve des touches tactiles qu'il suffit de tapoter pour modifier le volume, appairer un téléphone et prendre un appel téléphonique en mode mains-libres. L'ensemble est complété par une entrée audio jack 3,5 mm et un connecteur micro USB, pour recharger la batterie. Cette dernière assure une autonomie d'une dizaine d'heures au mieux, en fonction du volume sonore.

La qualité audio délivrée par l'Onyx Mini est excellente. Les basses sont prononcées, sans être très profondes et sans monopoliser le devant de la scène. Les médiums et les aigus sont également bien retranscrits. Pour ne rien gâcher, le niveau de puissance est satisfaisant pour une enceinte de ce gabarit. D'autant plus que les distorsions sont absentes à fort volume. Pratique, il est possible d'utiliser conjointement deux enceintes Onyx mini afin d'obtenir un véritable ensemble 2.0, offrant donc un meilleur rendu audio.