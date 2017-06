[Promo] L'excellente enceinte Airplay/DLNA Klipsch G17 à 186 €

Le site espagnol d'Amazon propose actuellement l'excellente enceinte G17 de Klipsch au petit prix de 186,02 € (frais de port inclus), alors qu'elle était proposée en 2012 aux environs de 600 € !

La G17 est une enceinte de salon qui bénéficie tout d'abord d'un look séduisant, avec sa finition noire laquée et son pied en verre fumé. Attention toutefois, ses mensurations ne permettent pas de l'installer n'importe où (43 x 15 x 10 cm).

Elle est compatible Airplay et DLNA, ce qui facilite son accès depuis un appareil Apple, mais aussi depuis les logiciels PC compatibles DLNA. L'enceinte dispose également d'une entrée de type jack 3,5 mm et d'un port USB pour connecter un appareil Apple comme un iPod.

Le son délivré par la G17 est de haute volée. Sa puissance est de 60 Watts et ses quatre haut-parleurs (deux woofers et deux tweeters) procurent un son chaud et équilibré. Les basses sont présentes, sans en faire de trop, et les aigus sont très précis.