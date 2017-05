Des enceintes B&O dans les Ford Fiesta

La première Ford Fiesta qui sera équipée par B&O

Après 16 ans de partenariat avec Sony, Ford avait tourné la page en s'acoquinant avec Harman, autre spécialisé dans les équipements audio. Désormais, le constructeur automobile envisage de monter en gamme en s’appuyant sur l’expérience de la branche audio pour mobile du danois B&O racheté en 2015 par Harman au danois Bang & Olufsen.

Le constructeur automobile de Dearborn prévoit ainsi d’équiper ses voitures et ses camions d’un système audio B&O Play l’année prochaine. Ford veut séduire les consommateurs en misant sur le savoir-faire et la renommée de l’ancienne entreprise danoise. Car Bang & Olufsen avait déjà travaillé avec des marques telles qu’Aston Martin, BMW, Audi ou encore Mercedes-Benz.



La première voiture à être équipée de ce nouveau système audio sera la prochaine Ford Fiesta dont l'arrivée est prévue en septembre prochain. Mais l'équipement B&O sera aussi proposé sur les autres modèles du constructeur américain dans un second temps. Bien évidemment, il s'agit d'une option synonyme de montée en gamme et non d'un équipement par défaut. En revanche, le montant de cette option est inconnu pour le moment.

Enfin il convient de préciser qu'il s'agit d'un partenariat concret et non d'une exploitation de licence, les enceintes seront fabriqués par B&O et ce sont bien les équipes de Harman qui procéderont aux réglages acoustiques. Le système audio 675-Watt a été élaboré à Cologne, en Allemagne et a été testé avec plus de 5000 morceaux différents.

D'après Bill Wyman, vice-président marketing pour l'audio automobile chez Harman, l’accord signé avec Ford présente une clause d’exclusivité. Ford deviendra ainsi le seul constructeur automobile à bénéficier du système sonore de B&O Play.

