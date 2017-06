[Promo] L'excellente UE Megaboom à 150 €

Aujourd'hui seulement, la Fnac propose la UE Megaboom avec une réduction de 40%, grâce au code promo JUIN. Cela fait passer son prix de 249,99 € à 149,99 €. Même si le prix de départ de la Fnac est quelque peu gonflé, le prix réduit est intéressant puisque les autres vendeurs en ligne propose l'enceinte à 199 €. La Megaboom est disponible en noir, bleu, rouge et violet.



L’UE Megaboom de Logitech est la grande sœur de l'excellente UE Boom. Elle en reprend donc la forme cylindrique, qui permet de bénéficier d'un son diffusé sur 360 degrés lorsqu'elle est posée à la verticale.

Ses dimensions sont toutefois nettement plus imposantes (22,6 x 8,3 cm de diamètre) et son poids passe à 877 grammes. Elle reste cependant facilement transportable et ne craint pas les longues sorties en milieux hostiles. En effet, sa batterie assure une autonomie d'une vingtaine d'heures et sa certification IPX 7 lui assure une résistance à l'immersion (pendant 30 minutes maximum, à un mètre de profondeur), à la pluie et la poussière. L'enceinte est dotée de prises jack 3,5 mm et microUSB.

En ce qui concerne les performances audio, l’UE Megaboom offre des prestations aussi satisfaisantes que sa petite sœur, avec plus de puissance. Grâce à son grand gabarit, l'enceinte délivre un son ample, avec une bonne restitution des effets stéréo. Le rendu fait la part belle aux graves et aux médiums. Et si cela ne vous convient pas pleinement, l'égaliseur de l'application Logitech vous permet de modifier le rendu de certaines fréquences.

