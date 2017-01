EpicGear Defiant : que vaut ce clavier haut de gamme ?

Geil, le fabricant de modules de mémoire, s'est récemment lancé dans la conception de claviers et de souris. Pour l'occasion, le constructeur a lancé une nouvelle marque : EpicGear, dont le Defiant en est le fer de lance. S'affichant à près de 100 euros, ce clavier, avec ses interrupteurs mécaniques amovibles, s'adresse essentiellement aux joueurs. Nos confrères et voisins de Tom's Hardware l'ont testé et vous livrent leurs conclusions.

Test : EpicGear Defiant, un OVNI chez les claviers gaming