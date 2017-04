L’équipe japonaise de volley s’entraîne contre des robots

Volleyball robot

La robotique touche plusieurs aspects de la vie japonaise. Son importance dans l’industrie n’est plus à démontrer et les robots humanoïdes commencent même à percer au cinéma. Aujourd'hui, c’est au tour de l’équipe nationale japonaise de volleyball féminin de partager quelques heures de son entraînement avec des prototypes particulièrement doués en défenses.



Les robots sont équipés d’une paire de mains pour simuler les joueurs d’une équipe adverse qui bloque l’attaque de ses adversaires. Le système se contrôle à l’aide d’un logiciel permettant de configurer plusieurs formations défensives. Cependant, ces robots peuvent se déplacer plus vite qu’un joueur humain en allant jusqu’à 3,7 mètres par seconde. Le mouvement est également restreint, mais il faut dire que ce type d'entraînement est surtout destiné à améliorer les smashs des joueurs selon plusieurs cas de figure.



Pour l’instant, les robots ne tiennent pas encore compte des mouvements de leurs adversaires. Mais leurs créateurs vont augmenter la difficulté en les équipant de différents capteurs. Une initiative qui vise à améliorer le classement de l’équipe nationale qui s’est trouvé à la sixième position en 2016 d’après la fédération internationale de volleyball.



