L’eSport, discipline olympique en 2022

Les Jeux Olympiques d’hiver de 2022, qui se dérouleront à Pékin, seront les premiers à accueillir une compétition de jeux vidéo, rapporte la BBC. L’eSport, terme assez générique qui regroupe toutes les compétitions vidéoludiques plus ou moins professionnelles, se voit ainsi reconnu comme une discipline olympique, et récompensera ses pratiquants par des médailles prochainement.

C’est le Conseil Olympique d’Asie qui a annoncé l’arrivée de cette nouvelle discipline, afin de refléter « le développement rapide et la popularité de ces nouvelles formes de disciplines sportives ». Tout reste cependant à définir concernant la forme que prendrait l’arrivée de l’eSport dans les Jeux Olympiques, de la sélection des jeux en compétition aux règles à appliquer pour les rencontres, parfois très longues et en plusieurs parties dans les compétitions actuelles.

Le Comité International Olympique (CIO) ne s’est pour l’instant pas exprimé sur le sujet, mais les compétitions de jeux vidéo s’infiltrent de plus en plus dans les événements sportifs en Asie. Ainsi, on retrouvera une compétition de jeux vidéo à l’Asian Indoor and Martial Arts Games (AIMAG) qui se tiendra au Turkménistan en septembre prochain, et qui verra s’affronter des compétiteurs sur FIFA 17, entres autres jeux. Plus tard, des compétitions vidéoludiques devraient également se tenir lors des Jeux asiatiques de 2018 à Jakarta et Palembang, en Indonésie.