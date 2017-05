Voici Essential Home, un concurrent d'Amazon Echo

Après avoir dévoilé l’Essential Phone, le créateur d’Android, Andy Rubin, présente maintenant un assistant intelligent baptisé Essential Home. L’appareil apparaît sous une forme arrondie et compacte avec un écran circulaire.

Essential Home se place ainsi en concurrence avec Google et Amazon, qui possèdent déjà leur propre assistant. La différence est bien sûr la présence d’écran qui offre une interaction supplémentaire avec l’utilisateur. L’assistant intelligent veut également jouer un rôle fédérateur et ambitionne d'apporter « de l'ordre aux normes, aux protocoles et aux systèmes sans fin exécutés par l’internet des objets » d’après Andy Rubin, cité par Wired. Un objectif qui se traduit par la comptabilité avec HomeKit, Nest, SmartThings, Alexa, Siri et Google Assistant. L’Essential Home se place ainsi comme un centre de contrôle pour les différents objets connectés de la maison. Il lui sera notamment possible de lire une musique, d’éteindre les lumières ou de répondre à des questions à partir d’une commande vocale. Pour initier l’appareil, l’utilisateur commence par une question, un petit contact physique ou même un « coup d’œil » selon Essential.

Essential Home embarque le système d’exploitation Ambient OS. L’entreprise proposera un SDK ouvert pour faciliter le développement d’applications et l’interaction de l’assistant intelligent avec d'autres appareils. La date de sortie et le prix de l’Essential Home n’ont pas été dévoilés officiellement. Wired parle cependant d’un lancement prévu pour la fin de l’été.

