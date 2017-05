Essential Phone : on sait tout du smartphone d'Andy Rubin (et ça fait rêver)

L'Essential Phone vient d'être entièrement dévoilé par son concepteur Andy Rubin, qui n'est ni plus ni moins que l'un des cofondateurs d'Android. S'affichant à près de 700 dollars, l'appareil dispose de plusieurs particularités, comme la position de son capteur avant, sa taille d'écran peu commune et son aspect modulaire.



Ce n'est pas peu dire que la taille de l'Essential Phone est vraiment peu commune : l'appareil Phone dispose en effet d'un écran de 5,71" et d'un ratio en 19:10. Il est capable d'afficher une image en 2560 x 1312 pixels, profite d'un contraste de 1:1000 et d'une luminosité 500 nits. Deuxième particularité : son capteur photo avant (8 Mpx - f/2.20) recouvre le bord supérieur de l'écran. Un pari vraiment risqué, reste à découvrir à l'usage si cette position est gênante ou non. L'appareil profite d'ailleurs donc d'une version d'Android 7.0 Nougat adaptée à ce type d'affichage.

Côté processeur, on y trouve un Snapdragon 835 (le haut de gamme actuellement des CPU pour mobile). L'appareil dispose par ailleurs de 4 Go de RAM et de 128 Go d'espace de stockage. Côté audio, on profite de pas moins de 4 microphones. À l'instar de l'iPhone 7, l'appareil ne dispose d'aucun port Jack. On n'y trouve qu'un unique port USB-C. À l'arrière, l'Essential Phone bénéficie de deux capteurs photo de 13 Mpx (f/1.85). Enfin, l'appareil est modulaire : grâce à un système d'aimants, on pourra y connecter à l'arrière des petits périphériques. Une caméra à 360° vient d'ailleurs d'être déjà annoncée.

D'après son concepteur, l'appareil devrait se révéler plus résistant aux chutes, puisqu'il est fabriqué en titane et en céramique.La connexion Wi-Fi est assurée par la norme 802.11ad (aussi appelée Wi-Gig) et permet d'atteindre un débit théorique de 7 Gb/s.



En définitive, l'appareil sera disponible vendu dans 4 coloris (noir, gris, blanc et kaki) et s'affichera au prix de 699 dollars (625 euros environ). On ignore en revanche quand et à quel prix il sera commercialisé en France. Une chose est sûre : les Pixel de Google et le Galaxy S8 de Samsung, qui restent les deux ténors des smartphones Android actuellement, se sont finalement trouvé un sérieux concurrent.

