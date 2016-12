Enfin une étoile de la mort qui porte bien son nom

Selon un article publié par la revue Astronomy & Astrophysics, l’étoile HIP68468 a « mangé » une ou deux planètes environnantes, les scientifiques l’ont ainsi surnommée « étoile de la mort ». Elle se trouve à environ 300 années-lumière de la Terre et son âge atteint 6 milliards d’années. Étant donné qu’elle présente plusieurs similitudes avec le Soleil, les chercheurs se demandent si notre planète aurait aussi la même destinée.

La quantité de lithium et de métaux sur HIP68468 a convaincu les astronomes

Les scientifiques ont utilisé le télescope de 3,6 m appartenant à l'observatoire de La Silla (Chili) pour étudier cette étoile. Ils ont remarqué que par rapport à son âge, la quantité de lithium est quatre fois plus importante que la normale, il en va de même pour les métaux résistants à la chaleur. Pourtant, ces matières sont particulièrement abondantes au sein des planètes rocheuses comme la Terre. En conclusion, HIP68468 a absorbé une ou deux planètes situées dans son système. Debra Fischer, professeur d'astronomie à l'Université de Yale, compare la situation à «un chat assis à côté d'une cage d'oiseaux. S’il a des plumes jaunes dans sa bouche, on peut parier sur le fait qu’il ait avalé un canari ».

Comme HIP68468 ressemble beaucoup au Soleil, devrions-nous s’inquiéter ? Jacob Bean, co-auteur de l’article, souligne que cet évènement « n’est pas pour bientôt ». Néanmoins, les scientifiques ont compris depuis longtemps que le Soleil « dévorera » probablement Mercure et Vénus d’ici 5 milliards d'années. En effet, il se transformera en géant rouge et la Terre se vaporiserait dans l'atmosphère stellaire à cause de la chaleur. Dans ce contexte, aucune forme de vie ne serait possible d’ici 1,5 milliard d’années à cause des rayonnements.

