Everlast et PIQ annoncent un capteur intelligent pour la boxe

La startup française PIQ spécialisée dans les capteurs de données sportifs et l’équipementier américain Everlast ont annoncé leur collaboration lors du CES dernier. Maintenant, les deux entreprises dévoilent le fruit de ce partenariat, PIQ Robot. Il s’agit d’un gadget destiné à enregistrer les données d’un boxeur. Le dispositif électronique s’insère au dessous des gants de boxe grâce à une bande détachable imperméable à l’eau.

Le dispositif renseigne la puissance, la rapidité et l’analyse des mouvements à une application mobile. Le boxeur pourra ainsi s’améliorer à partir de ces chiffres. Si les startups Hykso et StrikeTec proposent déjà la même fonctionnalité, PIQ et Everlast veulent creuser l’écart en misant sur l’utilisation d’une intelligence artificielle (IA) et l’aspect social de l’application. En effet, PIQ dispose d’une expérience conséquente en matière d’IA destinée au sport. En plus d’interpréter les données, le programme prodigue des conseils au sportif afin qu’il évolue constamment.

PIQ profite également du lancement du gadget pour mettre en place Le Leaderboard, un réseau social dédié aux sportifs. Chacun pourra y publier ses performances, échanger avec d’autres athlètes, consulter le classement mondial ou se lancer des défis. Affichant une autonomie de huit heures, PIQ Robot est disponible aux États-Unis et en Europe avec un prix fixé à 99 euros.