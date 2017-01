Evernote 8.0 revient sur iOS avec une interface complètement repensée

Si vous utilisez très souvent Evernote, vous serez heureux d’apprendre que l’application a annoncé le lancement de sa mise à jour 8.0 pour iOS. Evernote 8.0 pour iOS revient avec une toute nouvelle interface qui se veut plus simple et plus efficace. Le design de l’application a été entièrement revu et modifié. Dans cette nouvelle mise à jour, la simplicité et la rapidité sont mises en avant. D’après Evernote, il s’agirait de leur plus élégante et plus rapide application pour les smartphones et les tablettes d’Apple.



La nouvelle mise à jour apporte plusieurs changements en simplifiant les accès aux différentes fonctionnalités. L’ajout de note est désormais très facile. Il suffit d’appuyer sur le bouton vert au centre en bas de l’écran. En appuyant plus longtemps sur ce même bouton, vous pourrez avoir accès à d’autres options telles que l’enregistrement audio, les captures d’images, etc.



Cette nouvelle mise à jour vous permet également d’éditer vos notes. Vous serez désormais capable de changer la taille du texte (3 tailles disponibles), d’ajouter de la couleur et de créer des en-têtes. La nouvelle version d’Evernote devrait être lancée dans les prochains jours.

