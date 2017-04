Exif : le nouvel outil qui vous aide à protéger vos photos

Protéger ses photos sur le web devient de plus en plus difficile. C’est un problème que connaissent très bien les photographes. Le piratage d’images n’a jamais été aussi important et il est désormais très simple de copier-coller ou de télécharger la photo de quelqu’un d’autre. Exif est un nouvel outil qui permet de mieux protéger ses photos. Jusqu’à présent, le format JPEG a rendu bien des services, mais c’est également un format très facile à copier. Il en effet très facile de trouver le code source ou de faire un clic droit pour le télécharger.

À l’inverse, Exif propose un système d’intégration à la photographie. Le principe consiste à télécharger votre photo sur Exif qui générera des codes intégrés HTML pour que d’autres sites puissent republier vos photos. Le modèle d’Exif est un peu similaire à celui de YouTube. Vous téléchargez une seule version d’une vidéo sur YouTube qui l’intègre facilement. Les autres sites peuvent alors relayer la vidéo sans l’intégrer. Par conséquent, cela permet au créateur de garder une sorte de contrôle sur son contenu. Exif pourrait donc bien devenir le YouTube de la photo.



