Explosion d’un casque Beats : Apple accuse une mauvaise pile AAA

Suite à l’affaire d’un casque Beats ayant explosé, Apple qui possède la marque nie toute responsabilité. Selon le géant américain, l’utilisation d’une batterie tierce serait la cause de l’incident.

Plus tôt cette année, lors d’un vol reliant Pékin à Melbourne, une passagère voyait son casque Beats explosé soudainement alors qu’elle l’utilisait. Son visage, ses mains et ses cheveux avaient été brûlés. C’est donc sans surprise que cette dernière avait poursuivi Apple pour un remboursement de l’appareil.



Néanmoins, quelques mois plus tard, Apple refuse catégoriquement de rembourser l’Australienne. D’après une enquête effectuée par la compagnie, l’utilisation d’une pile AAA tierce aurait déclenché la surchauffe et l’explosion du casque. Il s’agit en effet d’un ancien modèle, acheté en 2014 qui exigeait l’ajout d’une pile. L’utilisatrice, elle, clame qu’Apple ne donne aucune direction quant au choix de la marque de la pile à utiliser. À noter que les nouveaux modèles de casque Beats possèdent désormais une batterie intégrée.



