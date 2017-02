Comics : les super-héros DC vont avoir droit à leur exposition

À l’image de l’exposition autour des super-héros Marvel organisée en 2014, le musée Art Ludique accueillera à partir du 31 mars prochain une exposition sur DC Comics.

>>> L'Art des Super-Héros Marvel : l'expo en vidéo

Spécialisé dans la pop culture, le musée Art Ludique est régulièrement le lieu d’expositions autour des jeux vidéo, des comics ou de l’animation. Après Marvel, Pixar Ghibli ou Disney, la prochaine exposition installée au musée parisien, du 31 mars au 10 septembre prochain, sera consacrée aux super-héros de l’écurie DC Comics, Batman, Superman et Wonder Woman en tête.

Alors que c’est cette année que doit sortir en salles le film Justice League, le studio Warner, propriétaire de la maison d’édition DC Comics, a accepté la mise en place d’une exposition temporaire au musée Art Ludique. Comme pour l’exposition Marvel en 2014, les planches originales de bandes dessinées figureront en bonne place avec 250 planches différentes. Ce sera ainsi l’occasion de découvrir les différents âges des comics de DC, éditeur qui a inventé le genre des super-héros en 1938 avec la première apparition de Superman, rapidement rejoint par Batman en 1939.

Outre les planches de comics, l’exposition mettra également en avant les rapports entre les super-héros et leurs adaptations en film à travers 300 œuvres de recherches, mais également des costumes ou des accessoires ayant été utilisés dans des longs-métrages. On ignore cependant s’il ne s’agira que d’éléments conçus pour Man of Steel, Batman v Superman, Wonder Woman et Justice League, ou si l’exposition remontera plus loin avec les premiers films Batman et Superman ou, pourquoi pas, le film Green Lantern de 2011.

L’exposition L'Art de DC - L'Aube des Super-Héros ouvrira ses portes au public au musée Art Ludique le 31 mars prochain à Paris.