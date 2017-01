Facebook : une extension pour voir ce que vos photos disent de vous

C’est la grosse tendance de ces derniers mois en termes de photos sur Internet. Qu’il s’agisse de Google, d’Amazon ou de Facebook, les principaux services en ligne sont désormais capables d’analyser les photos et ce qu’elles contiennent pour mieux les trier, mais aussi pour mieux vous cibler avec la publicité. Google Photos permet ainsi de rechercher des photos en fonction de ce qu’elles contiennent depuis mai 2015, quand Amazon s’est lancé en décembre dernier ou Facebook en avril 2016.

Particularité du système de reconnaissance d’images de Facebook, les différents éléments affichés dans une photo sont semi-publics. Ils sont en effet présents directement dans le code source de la page et pas uniquement dans les tags associés à une photo en métadonnées. Il est ainsi possible de connaître ces « tags » à condition de savoir comment lire un code en HTML, ou à l’aide d’un lecteur d’écran pour les personnes malvoyantes. Cependant, pour simplifier la lecture de ces étiquettes, un développeur a eu l’idée de créer une extension pour le navigateur Google Chrome.

Sur Github, Adam Geitgey offre ainsi depuis quelques jours une extension Chrome permettant de mettre en avant les tags associés à une photo Facebook. Les différents termes sont ainsi visibles directement dans la mise en page du réseau social, dans un encadré en haut à droite de la photo. « Je pense que beaucoup d’internautes ne réalisent pas le nombre d’informations qui sont régulièrement extraites des photographies. Facebook (et Google, Apple, Amazon, etc.) peut facilement déterminer à partir de vos photos si vous avez un chien, si vous collectionnez les appareils photo, si vous jouez au golf, si vous avez des enfants, ou si vous aimez beaucoup les lunettes de soleil », explique-t-il. Cette extension vise donc à sensibiliser chacun aux connaissances auxquelles Facebook peut avoir accès simplement en hébergeant vos photos sur son réseau social.

Comme le soulignent nos confrères de NextINpact, « Facebook semble plus prolixe sur les scènes en extérieur ou quand il remarque de la nourriture et des boissons ». L’extension peut être installée directement à partir du site Github à condition d’avoir activé le mode « développeur » de son navigateur Chrome et que Facebook soit configuré en anglais.