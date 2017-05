Extra Torrent tombe définitivement

Les plateformes de téléchargement illégal tombent l'une après l'autre. Après Megaupload, Torrentz, TorrentHound et KickAss Torrents, c’est maintenant au tour du site Extra Torrent de mettre la clé sous la porte. Pour l’instant, on ne connaît pas les motifs de cette fermeture.

En tout cas, les utilisateurs s’attendaient déjà à la nouvelle. ExtraTorrent avait déclaré en ligne que son site allait être fermé et que les données seraient supprimées définitivement. La plateforme a également averti ses utilisateurs sur les sites qui se feraient passer pour ExtraTorrent. Cependant, les causes de cet arrêt définitif demeurent inconnues, mais elles peuvent s’expliquer par son succès. En effet, ExtraTorrent est devenu le deuxième site torrent le plus important de la planète en quelques décennies. Il est probable que les sociétés détenteurs des droits et la justice aient décidé de mettre fin au téléchargement illégal du site.

Il faut dire que ce genre de mesure présente des limites. Après l’arrêt de Kickass Torrent en 2016, un site clone avait déjà pris le relais. Et il ne sera qu’une question de temps avant que ces petites plateformes gagnent en importance à leur tour.

