Sur Facebook, on peut maintenant commenter à l'aide d'un GIF

Facebook a célébré aujourd’hui les 30 ans du format GIF en ajoutant une nouvelle fonctionnalité. Désormais, les utilisateurs pourront commenter une publication en utilisant un GIF.

Jusqu’à présent, les utilisateurs ne pouvaient utiliser les GIF qu’à l’intérieur des conversations privées ou alors en statut. Il sera maintenant possible de commenter directement avec un GIF. Facebook propose en effet un bouton dédié dans le champ des commentaires. Il suffira de choisir le GIF de son choix depuis le champ de recherche.

Facebook profite également de l’occasion pour revenir sur les chiffres clés du format mythique. L’année dernière, plus de 13 milliards de GIF ont été envoyés via Facebook Messenger. Le jour de l’an a battu des records avec plus de 400 millions de GIF utilisés.



La nouvelle fonctionnalité est disponible dès à présent sur iOS, Android, mais également sur la version web de la plateforme.



>>>>>> Lire aussi : Facebook préparerait un programme de télé-réalité avec le producteur de Ninja Warrior