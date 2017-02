Facebook approche la barre des 2 milliards d’utilisateurs

Facebook a terminé l’année 2016 en beauté aussi bien au niveau financier qu’au niveau de sa popularité. Le réseau social a encore élargi son audience puisqu’il comptait au dernier trimestre 1,86 milliard d’utilisateurs.



Le nombre d’utilisateurs ne cesse de monter sur Facebook et on pourrait très bientôt atteindre les 2 milliards. Malgré un service jugé mature et une marge de croissance serrée, Facebook a tout de même réussi à atteindre les 1,86 milliard d’utilisateurs en moyenne par mois. Parmi ces utilisateurs 66% se connecteraient d’ailleurs tous les jours.



Par ailleurs, du côté du bilan financier, le géant américain a vu son chiffre d’affaires grimper de 51% sur le dernier trimestre 2016 et s’élever à 8,8 milliards de dollars. Dans l’ensemble, l’année 2016 fut une très bonne année pour la compagnie puisqu’elle a généré 27,6 milliards de dollars soit une augmentation de 54%.



Cette hausse du chiffre d’affaires, Facebook le doit à ses recettes publicitaires qui ont été en hausse. La société a en effet essayé de lancer de nouveaux outils afin de laisser plus de possibilités aux annonceurs, notamment au sein du fil d’actualité ou dernièrement dans les vidéos.



Facebook compte notamment sur ce format pour continuer de tirer sa croissance cette année. Mark Zuckerberg a d’ailleurs déclaré que les vidéos connaitraient une tendance aussi importante que les mobiles pour Facebook. Mais Facebook compte également miser sur la réalité augmentée malgré son récent procès avec ZeniMax.

