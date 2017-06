Facebook voudrait utiliser votre caméra pour scruter vos émotions

Votre smartphone pourrait bientôt en dire plus sur vous à Facebook, sans même avoir besoin de vous le demander, si on en croit un brevet déposé par le réseau social. Le site explore en effet la possibilité d’utiliser la caméra du smartphone d’un utilisateur pour « voir » son visage lorsqu’il consulte l’application, et détecter ses émotions et son état d’esprit en fonction des contenus consultés. Selon le brevet, l’idée serait de proposer à terme une publicité mieux ciblée.

Facebook garde déjà une trace des contenus consultés, des conversations et des habitudes de navigation de ses utilisateurs, et pourrait désormais chercher à aller plus loin en utilisant cette fois la caméra de nos appareils. Le principe décrit par le brevet consiste à scruter le visage d’un utilisateur connecté à Facebook, via la webcam de son ordinateur ou de son smartphone. Commence alors une analyse comportementale de la part d’un algorithme qui va analyser toutes les réactions de l’internaute en fonction des contenus présentés.





Dans l’exemple donné par le brevet, si un utilisateur détourne le regard devant une vidéo de chatons, l’algorithme en déduira qu’il convient de présenter moins de contenus de ce type à cet utilisateur. À l’inverse, si l’expression de l’utilisateur change alors qu’il regarde un message ou une photo d’un autre utilisateur, il saura que ce type de contenu présente un intérêt particulier.

Facebook n’en est pas à son coup d’essai en matière d’analyse comportementale de ses utilisateurs. Le réseau social a déjà déployé toutes sortes de robots sur ses services visant à collecter autant d’informations que possible sur ses utilisateurs afin de mieux les cerner, et leur proposer des contenus dont il pense qu’ils conviendront mieux à leurs attentes. Comme souvent dans ce genre de cas, cette initiative rouvre le débat sur la vie privée et les pratiques de Facebook dans le domaine. Cette fois, la question est de savoir dans quelle mesure un utilisateur serait prévenu par Facebook que sa caméra le scrute pendant qu’il regarde des vidéos de chatons…