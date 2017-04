Facebook veut vous faire communiquer par la pensée

La société Facebook serait en train de développer une nouvelle technologie qui pourrait bien changer notre façon de communiquer. La compagnie américaine a en effet l’ambition de nous faire communiquer par la pensée. Le projet a été annoncé à l’occasion de la conférence F8 tenue mercredi à San José. Facebook a créé une équipe de 60 scientifiques et ingénieurs afin de travailler sur ses nouveaux projets. Une nouvelle division baptisée Building 8 a été créée dans ce but. Regina Dugan qui travaillait auparavant pour la DARPA et Google dirige actuellement la division « secrète » de Facebook.

Lors de la conférence, Regina Dugan a confirmé que le labo Building 8 développait une technologie qui permettrait de taper du texte uniquement par la pensée. Récemment, des chercheurs de Stanford ont réussi à faire communiquer par écrit une femme paralysée. Cette dernière était capable de dicter 8 mots par minute grâce à un implant dans son cerveau.

Concernant sa nouvelle technologie, Facebook compte bien viser le niveau au-dessus. La compagnie vise les 100 mots par minute sans utiliser d'implant. La société étudie un système de capteurs qui serait capable de transcrire les pensées grâce à un système qui utilise l’imagerie. En effet, le cerveau communiquerait grâce aux images et non grâce à une langue spécifique. Facebook travaillerait également sur une technologie qui permettrait d’entendre grâce au toucher.



