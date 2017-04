Facebook travaille sur un hélicoptère qui reste connecté en toutes situations

Hier, Facebook présentait ses nouveaux projets lors de sa conférence F8 qui a eu lieu à San José, Californie. C’est à cette occasion que la compagnie a présenté son nouveau projet baptisé « Tether-tenna ».



« Tether-tenna » est un hélicoptère drone capable de fournir un accès internet. Facebook travaillerait sur ce nouveau projet afin d’offrir une connexion lors de situations urgentes et de catastrophes. L’hélicoptère serait en effet capable de fournir un accès à internet lorsque les infrastructures cellulaires seraient en panne.



Dans les cas de catastrophes, Facebook pourrait ainsi permettre une connexion immédiate via « Tether-tenna ». L’hélicoptère capable de planer à une trentaine de mètres dans les airs pourrait offrir une connexion immédiate et ce pendant plusieurs mois le temps de remplacer la panne. Il fonctionnerait avec la fibre et l’électricité.



Le projet « Tether-tenna » est encore au stade de développement. Lors des premiers essais, l’hélicoptère avait fonctionné pendant 24 heures non-stop. Avant de lancer officiellement son drone, Facebook doit encore tenir compte de plusieurs défis tels que le vent, les éclairs et les normes de sécurité.



