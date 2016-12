Facebook Messenger introduit les appels vidéo à plusieurs

L’application Facebook Messenger va désormais supporter les appels vidéo à plusieurs. Cela fait un an et demi que l’application propose des appels vidéo mais uniquement vers un seul destinataire. Vous pourrez maintenant appeler jusqu’à 50 personnes simultanément.



Facebook Messenger ne cesse de se renouveler pour proposer de nouvelles fonctionnalités à ses utilisateurs. L’application veut faire face à une concurrence de plus en plus rude. Facebook Messenger n’est pas le premier à proposer des appels vidéo. C’est notamment le cas de Snapchat, Whatsapp mais également Slack l’application de chat professionnelle.



Avec cette nouvelle fonctionnalité, vous pouvez donc passer des appels groupés jusqu’à 50 personnes. Néanmoins, la caméra de chaque interlocuteur n’apparaitra que lorsque ce dernier sera en train de parler. Six personnes uniquement peuvent apparaître en même temps sur l’écran.



La fonctionnalité est disponible sur iOS et Android au niveau mondial.

