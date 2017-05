Facebook Messenger rafraîchit son écran d’accueil

Facebook lance une nouvelle mise à jour de son application Messenger. La nouvelle version remet les messages au cœur de son service. Une nouvelle interface plus claire et plus simple pour permettre des échanges plus fluides. Avec sa nouvelle mise à jour, Facebook Messenger change de look. En haut des conversations, on trouve désormais trois nouveaux onglets qui permettent de naviguer entre ses messages, la liste des contacts actifs et enfin les conversations groupées.

En bas de l’écran se trouvent plusieurs icônes qui redirigent soit vers la page d’accueil, les appels, la caméra pour prendre une photo ou une vidéo, les contacts et les jeux . Une nouvelle icône Discover devrait bientôt faire son apparition également.

Si la nouvelle version de Facebook Messenger veut se recentrer sur les échanges entre ses contacts et les messages, on note que les Stories occupent tout de même une place particulière. En effet, en haut des messages, les différentes Stories publiées par vos amis se présentent en ligne les uns après les autres.



La nouvelle mise à jour Facebook Messenger sera disponible dans la semaine surAndroid et iOS.





