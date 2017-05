Facebook Messenger déploie Instant Games à tous ses utilisateurs

Facebook vient d’annoncer le déploiement mondial des jeux sur son application Messenger. La plateforme baptisée Instant Games veut concurrencer d’autres magasins d’application tels que Google Play Store et App Store. Instant Games est disponible pour certains utilisateurs depuis novembre 2016 mais uniquement en version bêta. Désormais, l’ensemble des utilisateurs soit environ un milliard dans le monde pourront avoir accès à une cinquantaine de jeux depuis l’application Facebook Messenger.

Avec cette version finale, Facebook Messenger a enrichi sa plateforme Instant Games de plusieurs nouvelles fonctionnalités. En effet, les tableaux de classement sont devenus plus interactifs et plus compétitifs. Il est également possible de jouer au tour à tour dans Words With Friends de Zynga. Les Game bots sont également au rendez-vous notamment dans le jeu EverWing.



Facebook a déclaré que Instant Games serait déployée à l’ensemble de ses utilisateurs dans les prochaines semaines. Instant Games est disponible sur iOS et Android.



