Facebook présente les nouveautés intégrées à Facebook Messenger

En développement permanent pour répondre à la demande de ses 1,2 milliard d’utilisateurs, Facebook vient de présenter à la conférence F8 les nouveautés qui permettent d’enrichir sa messagerie Facebook Messenger.



Avec Messenger Platform 2.0, vous n’allez pas uniquement pouvoir échanger, discuter avec vos amis, partager des photos et vidéos ou jouer à des jeux. Le réseau social veut aller plus loin et propose de nouvelles fonctionnalités à ses utilisateurs : il sera bientôt possible, par exemple, d'effectuer des paiements via les « Chatbots » (100 000 Chatbots actifs à ce jour). Facebook Messenger veut également devenir une sorte de Pages Jaunes des réseaux sociaux. C’est-à-dire qu’avec déjà 65 millions d’entreprises qui utilisent Messenger, l’onglet « Discover » permettra de trouver tous les Bots ainsi que les entreprises présentes sur la plateforme.

Facebook présente aussi la nouvelle fonction « Chat Extensions » qui consiste à permettre à ses utilisateurs d’utiliser d’autres services en ligne sans avoir à quitter sa messagerie. Par exemple, Facebook intègre les services de Spotify et Apple Music, ce qui vous permet ainsi de trouver, jouer et partager de la musique avec vos amis directement via la messagerie.

Toujours du côté du service aux entreprises, la fonction « Smart Replies » permet quant à elle aux PME d’activer un répondeur intelligent. C’est-à-dire que lorsque les équipes de support technique ou de médias sociaux ne sont pas disponibles, les clients pourront toujours obtenir des réponses automatiques.



Concernant l’intelligence artificielle appelée « M », celle-ci va scanner et analyser vos conversations afin de vous soumettre des suggestions. Par exemple, si vous parlez de commander un repas, alors le système vous suggèrera des services de livraison comme Uber Eats ou Allo Resto. Enfin, Messenger surtout connu pour être utilisée sur les smartphones continue de se développer autour des jeux vidéo car 1,5 milliard d’entre eux ont déjà été joués via la messagerie. Facebook veut ainsi proposer des jeux plus riches mais aussi en temps réel. Un nouvel onglet « Jeux » va donc être ajouté afin de rendre plus facile la découverte des nouveautés.